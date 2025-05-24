"خس النص من الحزن".. أحمد السقا يثير الجدل في عيد ميلاد أسماء جلال

كتب - معتز عباس:

أثار أول ظهور للنجم أحمد السقا في عيد ميلاد الفنانة أسماء جلال، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ إعلان طلاقه من الإعلامية مها الصغير.

وشارك الفنان أحمد السقا في حفل عيد ميلاد أسماء جلال الذي أُقيم أول أمس الخميس بحضور نجوم الفن، أبرزهم المطرب عمرو دياب، الفنان أحمد فهمي، الفنان عمرو يوسف، الفنان آسر ياسين وزوجته، الفنانة مايان السيد، وغيرهم.

تداول المتابعين صورة لـ السقا من عيد ميلاد أسماء جلال، ظهر فيها بجسد ووجه نحيف في أول مناسبة اجتماعية بعد طلاقه.

وجاءت تعليقات المتابعين على السوشيال ميديا، كالتالي: "خس خالص، أحمد السقا كان باين عليه التعب أوي خسس أوي أوي ووشه شاحب"، " الراجل خس النص أكيد حزين"، "أحمد السقا باين عليه المرض، الله يشفيه ويعافيه".

وعلق، آخرون: "ربنا يديلك الصحة يا سقا ويا جبل ما يهزك ريح، "كبر ١٠٠ سنه ربنا يهون على الناس كلها"، "خس وشكله كبر"، "شكله تعبان جدا باين عليه أوي"، "ربنا معاه، الحزن والإنكسار باين في عينه"، "مسكين السقا صعبان عليا باين مريض".

وكان أحمد السقا، أعلن انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عاما، عبر حسابه على "فيسبوك"، مؤكد أن الانفصال تم منذ 6 أشهر وتم الطلاق الرسمى منذ شهرين.

كما احتفلت الفنانة أسماء جلال بعيد ميلادها الـ 30، بحضور نجوم الفن وأصدقائها.

اقرأ أيضا..

بالصور.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في حفل ختام مهرجان كان السينمائي

بعد إعلانها المشاركة في فيلم "صقر وكناريا".. محمد إمام يوجه رسالة لـ انتصار



