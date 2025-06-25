بسبب صورة.. عبلة كامل تتصدر تريند جوجل

كتبت- نوران أسامة:

تصدّر اسم الفنانة عبلة كامل محرك البحث "جوجل"، بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة حديثة لها من أحدث ظهور عبر السوشيال ميديا.

ولاقت الصورة تفاعلًا واسعًا من جمهورها، وجاءت التعليقات كالتالي: "ست الكل"، "مبدعة القلوب"، "قمر تبارك الله"، "وحشتينا كتير"، "جميلة قلبًا وقالبًا"، "الملكة"، "الله يحفظك".

يُذكر أن الفنانة عبلة كامل غابت عن الساحة الفنية منذ أكثر من سبعة أعوام، وتحديدًا منذ عرض الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم".

والعمل من تأليـف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال، وشارك بجانب الفنانة عبلة كامل كلًا من رياض الخولي، وأحمد بدير، ورانيا فريد شوقي، وأحمد سلامة، وعلا غانم، وأحمد سعيد عبدالغني، وراندا البحيري، و فادية عبدالغني، وضياء عبدالخالق، ومنة فضالي، ورشوان توفيق، وجمال إسماعيل، وكريم كوجك، وأميرة هاني، وهادي الجيار، وسمير حسني، وأحمد حلاوة.

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