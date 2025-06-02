تامر حسني يكشف تفاصيل تعرضه لوعكة صحية ودخول ابنه "آدم" المستشفى

كتب - معتز عباس:

كشف النجم تامر حسني عن تعرضه لوعكة صحية، أعقبها بأسبوع تعرض نجله آدم لأزمة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفى.

وكتب تامر، في ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "مكنتش ومش عادتي أشغلكم بتفاصيل شخصية عني أو عن عيلتي، بس بما إن كثير منكم عرفوا، أنا دخلت لمستشفى قبل سفري لتعب شديد جدًا حصلي والأهم إن ابني آدم بعدي بأسبوع دخل المستشفى في تعب كبير".

وأضاف: "شكراً لكل حد دعاله واهتم وبيسأل عنه، وربنا ما يكتب أي ألم ولا وجع لأي حد منكم أو من ولادكم".

يذكر أن الفنانة بسمة بوسيل، كشفت أمس عن تعرض نجلها "آدم" ابن طليقها الفنان تامر حسني، لوعكة صحية.

ونشرت بسمة صورة لها رفقة نجلها على سرير أحد المستشفيات عبر خاصية "ستوري" بحسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "صلوا من أجل ابني".

انفصلا تامر حسني وبسمة بوسيل في أبريل 2023 ، بعد زواج دام لسنوات أنجبت منه 3 أطفال.

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