تزوج نجمة وارتبط اسمه بأخرى.. 20 صورة لـ طارق صبري مع النجمات

كتب - معتز عباس:

تصدر اسم الفنان طارق صبري مواقع البحث وتريند منصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

ونستعرض في التقرير التالي 10 معلومات عن الفنان طارق صبري، و20 صورة جمعته بالنجمات:

1- وُلد الفنان طارق صبري 6 أغسطس عام 1980.

2- عاش طارق صبري حياته في السعودية حتى عاد للقاهرة عام 1999.

3- التحق بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، قسم عمارة، وتخرج منها عام 2004.

4- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية - قسم التمثيل والإخراج عام 2010 وتخرج عام 2014.

5 - بدايته الفنية كانت من خلال المشاركة في مسلسل سيت كوم "بيت العيلة" الجزء الأول عام 2009.

6- كما شارك في مسلسلات "كاريوكا" و"ميراث الريح"، "الشك"، و"دلع بنات" عامي 2013 و2014.

7 - أهم أعماله الدرامية كانت أمام "الزعيم" عادل إمام في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" عام 2015، ومسلسل "عوالم خفية" عام 2018.

8 - آخر أعماله الدرامية كان مشاركته في مسلسل "الحلانجي" مع الفنان محمد رجب.

9 - ارتبط اسمه بالنجمة إيمان العاصي، إذ ترددت أنباء عن استعدادهما لإعلان الخطوبة وهو ما نفته إيمان.

10 - تزوج من الفنانة شيري عادل عام 2022 وانفصل عنها في فبراير 2024 رسميًا.