إعلان

تزوج نجمة وارتبط اسمه بأخرى.. 20 صورة لـ طارق صبري مع النجمات

08:06 م الإثنين 02 يونيو 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    الفنان طارق صبري
  • عرض 19 صورة
    الفنان طارق صبري وطليقته شيري عادل
  • عرض 19 صورة
    الفنان طارق صبري
  • عرض 19 صورة
    الفنان طارق صبري
  • عرض 19 صورة
    الممثل طارق صبري
  • عرض 19 صورة
    إيمان العاصي وطارق صبري
  • عرض 19 صورة
    إيمان العاصي وطارق صبري
  • عرض 19 صورة
    الفنان طارق صبري وطليقته شيري عادل
  • عرض 19 صورة
    طارق صبري مع جيهان خليل
  • عرض 19 صورة
    طارق صبرى وجيهان
  • عرض 19 صورة
    طارق صبري مه بشرى وشيري عادل
  • عرض 19 صورة
    طارق صبري وإيمان العاصي
  • عرض 19 صورة
    الفنان طارق صبري
  • عرض 19 صورة
    طارق صبري ودنيا عبدالعزيز وشيري عادل
  • عرض 19 صورة
    طارق صبري وشيري عادل
  • عرض 19 صورة
    الفنان طارق صبري
  • عرض 19 صورة
    طارق صبري وشيري عادل
  • عرض 19 صورة
    طارق صبري مع هند رضا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

تصدر اسم الفنان طارق صبري مواقع البحث وتريند منصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية.

ونستعرض في التقرير التالي 10 معلومات عن الفنان طارق صبري، و20 صورة جمعته بالنجمات:
1- وُلد الفنان طارق صبري 6 أغسطس عام 1980.
2- عاش طارق صبري حياته في السعودية حتى عاد للقاهرة عام 1999.
3- التحق بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، قسم عمارة، وتخرج منها عام 2004.
4- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية - قسم التمثيل والإخراج عام 2010 وتخرج عام 2014.
5 - بدايته الفنية كانت من خلال المشاركة في مسلسل سيت كوم "بيت العيلة" الجزء الأول عام 2009.
6- كما شارك في مسلسلات "كاريوكا" و"ميراث الريح"، "الشك"، و"دلع بنات" عامي 2013 و2014.
7 - أهم أعماله الدرامية كانت أمام "الزعيم" عادل إمام في مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" عام 2015، ومسلسل "عوالم خفية" عام 2018.
8 - آخر أعماله الدرامية كان مشاركته في مسلسل "الحلانجي" مع الفنان محمد رجب.
9 - ارتبط اسمه بالنجمة إيمان العاصي، إذ ترددت أنباء عن استعدادهما لإعلان الخطوبة وهو ما نفته إيمان.

10 - تزوج من الفنانة شيري عادل عام 2022 وانفصل عنها في فبراير 2024 رسميًا.

طارق صبري شيري عادل إيمان العاصي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الطريق إلى البرلمان| الجلاد: على مسؤوليتي.. تغيير 60 % من أعضاء "مستقبل وطن" بالبرلمان المقبل
مفاجآت أثرية في موقع واقعة قصر ثقافة الطفل بالأقصر (صور)