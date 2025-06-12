كريم محمود عبدالعزيز يطرح برومو مسلسل "مملكة الحرير"

كتب- هاني صابر:

طرح الفنان كريم محمود عبدالعزيز، البرومو الرسمي لمسلسل "مملكة الحرير" استعدادا لعرضه قريبا.

ونشر كريم، البرومو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "جه الوقت الجِنّي يُخرُج، علشان أعرفهم أنا حسيت بإيه، 29 يونيو على يانجو بلاي".

"مملكة الحرير" يدور في إطار من الفانتازيا ويتناول صراع الأشقاء في أجواء من التشويق والإثارة والغموض، ويقدم تجربة درامية تجمع بين الخيال، المغامرة، الحب وصراع على السلطة في حبكة مشوقة.

مسلسل "مملكة الحرير" من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.