هنا الزاهد بفستان قصير وهيفاء وهبي جريئة.. لقطات النجوم خلال 24 ساعة

إعداد- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي، إطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة ظهرت فيها مرتدية "فستان قصير"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أيام جيدة قادمة".

ملك أحمد زاهر

شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، متابعيها، إطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها .

هيفاء وهبي

خطفت الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

صبا مبارك

ظهرت الفنانة صبا مبارك، بإطلالة جريئة بشعرها الكيرلي، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

جومانا مراد

نشرت الفنانة جومانا مراد، إطلالة جريئة لها أمام البحر، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أجواء الصيف".

مريم الخشت

ظهرت الفنانة مريم الخشت، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وذلك بأحدث ظهور لها.

رشا مهدي

الفنانة رشا مهدي، ظهرت بفستان أنيق، عبر حسابها على إنستجرام، خطفت من خلاله الأنظار إليها.