الليلة.. مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية يختتم دورته الخامسة

القاهرة- مصراوي:

يختتم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، برئاسة الكاتب والناقد ياسر محب، مساء اليوم الجمعة 30 مايو، دورته الخامسة، بعد خمسة أيام من الفعاليات الثقافية التي انطلقت في الفترة من 26 حتى 30 مايو الجاري، بمكتبة مصر الجديدة والمركز الثقافي اليوناني.

ويشهد حفل الختام، الذي يُقام وسط حضور واسع، إعلان وتوزيع جوائز مسابقات المهرجان في مختلف فئاتها، بحضور لجان التحكيم المختلفة وعدد من صُنّاع الأفلام المشاركين.

وفي لفتة تقديرية لرموز الإبداع في النقد والكتابة السينمائية، يكرّم المهرجان هذا العام اسم الكاتب والسيناريست الكبير الراحل بشير الديك، وتتسلم التكريم ابنته دينا بشير الديك، اعترافًا بعطائه الإبداعي المؤثر في السينما المصرية، فضلا عن تكريم الناقد الكبير محمود قاسم، تقديرًا لمسيرته الطويلة وإسهاماته المتميزة في توثيق وتقييم الحركة السينمائية العربية.

كما يشهد الحفل أيضًا تكريم النجمة شيري عادل، تقديرًا لمسيرتها الفنية وأدوارها في السينما والتليفزيون.

ويُعد مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية أحد المهرجانات المتخصصة في عرض الأفلام الناطقة بالفرنسية، إذ يسعى إلى تعزيز التبادل الثقافي بين مصر والدول الفرنكوفونية، ودعم السينما المستقلة والفكر التنويري.

وضمت الدورة الخامسة 72 فيلمًا من 37 دولة، تنوعت بين الأفلام الطويلة والقصيرة، وأفلام الذكاء الاصطناعي، وأفلام "1,2,3 سينما"، وأفلام الجيل زد "چين زي"،

وقال محب في بيان صحفي إن الأفلام الفائزة هذا العام ستُعرض خلال الأشهر المقبلة في عدد من المحافظات المصرية ضمن مبادرة "كارافان الفرنكوفونية"، التي أطلقتها إدارة المهرجان مطلع عام 2025، بهدف مد جسور التواصل بين صُنّاع الأفلام الفرنكوفونيين والجمهور المصري في مختلف المناطق.

ضمت لجان تحكيم مسابقات المهرجان: المخرج عادل عوض رئيسًا للجنة تحكيم الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة وتضم في عضويتها مدير التصوير كمال عبدالعزيز والفنانة شيري عادل والسيناريست عمرو سمير عاطف والكاتبة والناقدة والمبرمجة التونسية إنصاف وهيبة والمؤرخ اليوناني يني ميلاخرينوديس والمخرج الفلسطيني خالد الشيخ.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة المخرج أمير رمسيس ويشاركه في عضويتها الفنانة المغربية هدى الإدريسي والمخرجة الفلسطينية هنا عليوة، أما لجنة تحكيم مسابقة "3,2,1 سينما" التي تُخصص للأفلام التي تقل مدتها عن 4 دقائق فتترأسها المخرجة نيفين شلبي وتضم في عضويتها السيناريست محمد رفيع والكاتبة نيرمين عليم.

ويترأس لجنة تحكيم مسابقة "جيل زد – Generation Z" الفنان الشاب طارق الإبياري وتضم اللجنة في عضويتها الدكتورة مايا البيضا من لبنان والمخرجة إيمان عبدالمنعم من مصر، أما لجنة تحكيم مسابقة أفلام الذكاء الاصطناعي التي تُطلق لأول مرة هذا العام فيرأسها المنتج عمرو قورة وتضم في عضويتها الدكتور وائل بدوي والدكتورة نسرين عبدالعزيز والمخرج الدكتور أحمد عبدالعليم قاسم. ولجنة تحكيم مسابقة أفلام الرسوم المتحركة تترأسها المخرجة القديرة شويكار خليفة بعضوية فنان الرسوم المتحركة أحمد عادل والمخرجة هبة الله عمر.