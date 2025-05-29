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بشعر كيرلي قصير.. صبا مبارك تخطف الأنظار (صور)

05:20 م الخميس 29 مايو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 5 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 5 صورة
    صبا مبارك
  • عرض 5 صورة
    صبا مبارك
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كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة صبا مبارك الأنظار بإطلالة مختلفة، ظهرت فيها بشعر كيرلي قصير.

ونشرت صبا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بلوك جديد ومميز نال إعجاب متابعيها.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "ولا غلطة، ما شاء الله تبارك الرحمن"، "والله جورجينا"، "أحلى واحدة بالكيرلي"، "مغرمة بجمالها".

يذكر أن، مسلسل " 220 يوم" من بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، وآخرين، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج كريم العدل.

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صبا مبارك صبا مبارك على إنستجرام صبا مبارك بشعر كيرلي صغير
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