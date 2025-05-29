بشعر كيرلي قصير.. صبا مبارك تخطف الأنظار (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة صبا مبارك الأنظار بإطلالة مختلفة، ظهرت فيها بشعر كيرلي قصير.

ونشرت صبا الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بلوك جديد ومميز نال إعجاب متابعيها.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات كالتالي: "ولا غلطة، ما شاء الله تبارك الرحمن"، "والله جورجينا"، "أحلى واحدة بالكيرلي"، "مغرمة بجمالها".

يذكر أن، مسلسل " 220 يوم" من بطولة كريم فهمي، صبا مبارك، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، وآخرين، ومن تأليف محمود زهران، وإخراج كريم العدل.

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