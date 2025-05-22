محمد رمضان يسدد 26 مليون جنيه لـ "mbc" تنفيذا لحكم القضاء

كتب- هاني صابر:

أعلن النجم محمد رمضان، عن تسديده 26 مليون جنيه لصالح مجموعة "إم بي سي" تنفيذا لحكم قضائي.

وكتب رمضان، عبر حسابه على إنستجرام: "تم تنفيذ حكم القضاء المصري النهاردة بسدادي ٢٦ مليون إلى إم بي سي .. و ٩ مليون جنيه رسوم قضائية".

وتابع: "السؤال هنا يا سادة ليه مفيش خبر واحد نزل في المواقع العامة والخاصة والحكومية.. هل لأن ده خبر إيجابي بيوضح إن محمد رمضان أخد من إم بي سي ١٣ مليون رجعهم عن طريق القضاء ٣٦ مليون وإلتزم بالتنفيذ ؟!".

وأضاف رمضان: "ملحوظة إم بي سي لم تطالبني أبدا بالسداد من قبل.. أنا اتفاجئت بالحكم والحمد لله رقبتنا سدادة".

على جانب آخر، طرح محمد رمضان، يوم الأربعاء، أحدث أغانيه الجديدة "لسه بدري عليه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وعدد من المنصات الإلكترونية.

كما يخوض"رمضان" بطولة فيلم" أسد" المقرر طرحه بالسينمات قريبا، ويشاركه البطولة ماجد الكدواني، شريف سلامة، خالد الصاوي، رزان جمال، ومن تأليف وإخراج محمد دياب.