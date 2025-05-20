صوفينار تنفي شائعات اعتزالها وارتدائها الحجاب

كتبت- نوران أسامة:

أثارت الراقصة الاستعراضية صوفينار، جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انتشار صور ومقاطع فيديو تُوحي بأنها ارتدت الحجاب واعتزلت الرقص الشرقي.

وحسمت صوفينار الجدل عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي موقع "إنستجرام"، قالت خلاله: "ليه كل شوية تنزلوا فيديو إني بقيت محجبة وبطلت رقص وقاعدة في البيت؟ إنتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ إنتوا شوفتوني محجبة؟ لايق عليا أوي وفاهمة كويس أوي، أنا لسه كنت برقص امبارح! إمتى اتحجبت؟".

وأضافت مازحة: "غير كده، هو اللي يبطل رقص بيتحجب؟ أنا ممكن أبطل رقص ومتحجبش، ليه عايزين تحجبوني غصب عني؟".

يذكر أن صوفينار هى راقصة أرمينية من أصل روسي، ولدت في 20 ديسمبر 1983 .. كانت تعمل في البداية كراقصة باليه، ثم اتجهت للرقص الشرقي، حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم "القشاش" الذي عرض عام 2013.

اقرأ أيضًا:

21 مايو.. كريم محمود عبدالعزيز ضيف أولى حلقات "فضفضت أوي" على Watch it

"أخواتنا في بلدنا التانية".. كريم عبدالعزيز يوجه رسالة خاصة للجمهور السعودي

بإطلالة صيفية نادية الجندي تتألق في أحدث ظهور لها (صورة

ماجي بو غصن ترقص بروب استحمام.. وتتصدر التريند (فيديو)