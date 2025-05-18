محمد عبده يُحيي حفلًا غنائيًا في دبي احتفالًا بعيد الأضحى

كتبت- سهيلة أسامة:

يستعد المطرب محمد عبده لإحياء حفل غنائي ضخم على خشبة مسرح أرينا في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وذلك يوم 7 يونيو المقبل، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

وروجت شركة روتانا للحفل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ونشرت الملصق الدعائي، معلقة: "استعدوا لليلة طرب لا تُنسى مع فنان العرب محمد عبده".

ومن ناحية أخرى، يواصل محمد عبده نشاطه الفني بحفل ثانٍ يوم 9 يونيو بالمملكة العربية السعودية تحت قيادة المايسترو المصري هاني فرحات.

جدير بالذكر أن النجم محمد عبده طرح في نوفمبر الماضي ألبومًا غنائيا من إنتاج شركة روتانا، وضم 7 أغاني من ألحان الموسيقار طلال، ولاقى الألبوم نجاحا وصدى واسع بين جمهوره في جميع أنحاء العالم.

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