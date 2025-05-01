كاميلي ڤاريني: "كليرمون فيران" يتيح مساحة كبيرة لمشاركة الأفلام القصيرة من مصر

كتبت- منى الموجي:

تحدثت المبرمجة كاميلي ڤاريني عن تجربتها مع مهرجان كليرمون فيران للأفلام القصيرة، وذلك خلال ندوة نقاشية بعنوان "كيفية إدارة المهرجانات السينمائية"، أُقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وأدارها المخرج أمير رمسيس، بمشاركة عدد من الشخصيات السينمائية البارزة.

وأوضحت كاميلي ڤاريني أن مهرجان كليرمون فيران يولي اهتمامًا كبيرًا بالأفلام القصيرة، مشيرة إلى أنه تم عرض مجموعة من الأفلام المصرية خلال فعالياته "والمهرجان يتيح مساحة كبيرة للمشاركة تلأفلام القصيرة القادمة من مصر".

وأضافت أن تقديم المشاريع من خلال المهرجان يمثل فرصة قيّمة، لافتة إلى وجود تجربة حية العام الماضي لمخرج من الإسكندرية تم تقديم عمله من خلال المهرجان.

وشارك في الندوة كل من:

• المخرجة والمبرمجة كاميلي ڤاريني من مهرجان كليرمون فيران للأفلام القصيرة (فرنسا)

• الناقد محمد طارق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي (مصر)

• المنتج شرف الدين زين العابدين، رئيس مهرجان الداخلة السينمائي (المغرب)

وتتواصل فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي انطلقت أولى دوراته عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صُنّاع السينما المستقلة لعرض أعمالهم على جمهور أوسع.