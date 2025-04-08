"يا عرب إحذروا لجان الفتنة".. صلاح عبد الله يرد على متابع هاجمه على " X "

كتبت- نوران أسامة:

رد الفنان صلاح عبد الله على هجوم أحد متابعيه على موقع X ، بعد نشره أبيات شعر عن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ خان الخليلي.

وكان نشر الفنان الكبير بعض الأبيات الشعرية أثناء الزيارة، عبر حسابه على موقع "X"، قائلاً: "روح يا ماكرون قول لهم.. إن المصري عمهم.. وأم الدنيا وستها.. هتفضل حابسة دمهم".

وهاجمه متابع عبر موقع التواصل الاجتماعي على تدوينه: "صلاح أنت ..... رغم كبر سنك، لم تستفد من تجارب السنين، ولكن بالنهاية أنت مشخصاتي، إيش ياخد الريح من البلاط، زملاء مهنتك من أربعين سنة، بوسي ولوسي، حتجيب الحكمة والأخلاق منين".

ليرد صلاح رد المتابع قائلاً: "يا عبداللطيف خليك لطيف، كلامك ده تعليق على كلام كتبته مافيهوش أي مساس بأي عربي شقيق وواضح جداً الرسالة موجهة لمين وليه بوسي ولوسي".

وأضاف صلاح: "عموماً الله يسامحك، مش هرد عليك لكن هسيب حبايبي وأصدقائي العرب هما اللي يردوا عليك، يا عرب إحذروا لجان الفتنة".

يذكر أن الفنان صلاح عبد الله شارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "وتقابل حبيب"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، من إخراج محمد الخبيري، وإنتاج تامر مرسي.