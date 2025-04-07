عزيز صالح يطرح أول أعماله المصورة "تراكمات" باللهجة السعودية

كتبت- منال الجيوشي

أطلق الفنان الشاب عزيز صالح أول أعماله المصورة بعنوان "تراكمات"، والتي صورها في دبي مع المخرج صلاح الياسري، وهي من إنتاج "دوزان ميوزيك"، من كلمات أحمد أشرف المطري، ألحان وتوزيع حاتم منصور، فيما تولى عملية الميكس والماستر المهندس حسني أبو زهرة

وتقول كلمات الأغنية: "شفني عليك أصبر كثير، وأسكت بخاطر منكسر، ولا أعاتب أو أغير، أخفي ودمعي ينهمر ما يسر، بعدين يجي شي صغير، وكل شي فجاة ينفجر، تراكمات، محسوبة في قلبي عليك، في الذكريات، كل الجروح محفوظة ما في شي مات"

وعبّر عزيز صالح عن سعادته بخوض هذه التجربة في عالم الفيديو كليب، مشيرًا إلى أنه حرص على تقديم أغنية "تراكمات" مصورة، لإظهار العمل بشكل أوسع ومنحه فرصة أكبر للانتشار، خاصة وأنها تنتمي للون الغنائي السعودي

وطرحت أغنية "تراكمات" عبر القناة الرسمية لشركة دوزان ميوزيك في يوتيوب، إلى جانب توفرها على جميع المنصات الرقمية المتخصصة في عرض الأغاني، بالإضافة إلى بثها عبر الإذاعات والقنوات التلفزيونية الخليجية والعربية.