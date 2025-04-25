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كارمن سليمان تنشر صورًا رفقة زوجها من حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال

10:29 م الجمعة 25 أبريل 2025
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    كارمن سليمان في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال (3)
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    كارمن سليمان في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال (2)
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    كارمن سليمان في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال (1)
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    كارمن سليمان وزوجها مصطفى جاد في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال
  • عرض 6 صورة
    كارمن سليمان في حفل زفاف ليلى زاهر وهشام جمال
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كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة كارمن سليمان متابعيها أحدث جلسة تصوير له مع زوجها المنتج والملحن مصطفى جاد، من حفل زفاف الفنانة الشابة ليلى زاهر والمنتج هشام جمال.

ونشرت كارمن مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "يوم ليلى زاهر وهشام جمال".

ومن جانبها علق زوجها "مصطفى جاد"، وكتب: "مرحبًا بعودتك يا حبيبتي مذهلة كالعادة".

يُذكر أن كارمن سليمان طرحت مؤخرا أغنية "أسيبلك روحي"، من كلمات مصطفى ناصر، وألحان مصطفى العسال، والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها.

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كارمن سليمان انستجرام كارمن سليمان مصطفى جاد ليلى زاهر هشام جمال
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