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بالصور.. أحدث جلسة تصوير لـ سهر الصايغ تخطف بها الأنظار

07:32 م الجمعة 25 أبريل 2025
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كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة سهر الصايغ متابعيها على "انستجرام" أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت سهر الصور عبر حسابها على "انستجرام"، والتي نالت إعجاب متابعيها.

وتفاعلت نجمات الفن مع الصور، أبرزهن الفنانة راندا البحيري، الفنانة دينا فؤاد.

وكانت آخر مشاركات الفنانة سهر الصايغ بمسلسل "حكيم باشا" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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