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بعد منير و أصالة.. مصطفى حدوتة يتعاون مع "صاصا" و "عنبة"

02:21 م الثلاثاء 22 أبريل 2025
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    جنات ومصطفى حدوتة
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    حدوتة وعنبهصاصا
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    حدوتة ومحمود اليثي
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    مصطفى حدوتة ومنير
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كتب-مصطفى حمزة:

يستعد الشاعر مصطفى حدوتة، للتعاون مع مجموعة من أبرز نجوم الأغنية في موسم الصيف المقبل، وفي مقدمتهم محمد منير، وأصالة، و محمود الليثي.

ويقدم الشاعر مصطفى حدوتة مع النجم محمد منير، أغنية من ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس، و تقدم المطربة أصالة من كلماته أغنية بعنوان "عندي اكتفاء".

وتعاون حدوتة ، مع المطربة جنات، والمطرب الشعبي محمود الليثي، بالإضافة إلى مؤديا أغاني المهرجانات عصام صاصا، ومصطفى عنبة.

وتعاون الشاعر مصطفى حدوتة، مع النجم محمد رمضان، في أغنية برنامج "مدفع رمضان"، الذي عرض في رمضان الماضي.

مصطفى حدوتة محمد منير أصالة محمود الليثي
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