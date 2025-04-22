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بالصور- هند صبري تتألق في أحدث جلسة تصوير والجمهور يغازلها

10:00 ص الثلاثاء 22 أبريل 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    هند صبري
  • عرض 4 صورة
    هند صبري في جلسة تصوير جديدة
  • عرض 4 صورة
    هند صبري شم النسيم
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نشرت الفنانة هند صبري مجموعة صور لأحدث ظهور لها، عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديو إنستجرام.
وظهرت خلالها الفنانة التونسية بإطلالة عصرية مميزة من الجينز الكاجول.
وانهالت عليها التعليقات وجاءت كالتالي:" جميلة، مميزة، نجمة، بحبك جدا، نجمتنا الجميلة والشيك".
يذكر أن آخر أعمال هند صبري مسلسل "البحث عن علا" الجزء الثاني أمام ظافر عابدين وإخراج هادي الباجوري

هند صبري شم النسيم
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