سارة الأردنية عن هاشتاج "ضحية حسام حبيب الجديدة": شكراً لكل حد حذرني

كتبت- منال الجيوشي

تحدثت عارضة الأزياء سارة الأردنية، عن هاشتاج "ضحية حسام حبيب الجديدة"، الذي أطلقه عليها البعض بعد الحديث عن ارتباطها بالمطرب حسام حبيب، قائلة :"شكراً على محبة الناس وأخدت الموضوع بروح رياضية وحسام حبيب لو اتقدملي كنت هوافق عليه بس لو مكانش صرح بالشائعات دي وأهلي ماشافوش الكلام ده كان ممكن أوافق، لكن دلوقتي مستحيل".

وتابعت سارة الأردنية، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، قائلة "حسام صديق وبحترمه وبقدره وكل شيء قسمة ونصيب في الحياة، وشكراً لكل حد حذرني منه ومعنديش مشكلة أكون زوجة تانية ولكن بشروط معينة".



فيما عقبت الإعلامية نهال طايل عن واقعة حسام حبيب وسارة الأردنية قائلة :"الموضوع غريب جداً وإن توقيت نشر الصورة أغرب، لكن كل حاجة أصبحت واضحة من الطرفين دلوقتي، خاصة بعد نفي سارة معانا في المداخلة".



