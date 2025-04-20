سارة الأردنية ترد على حسام حبيب وتكشف أسراراً عن علاقتهما:" الصور كانت في الساحل"

كتبت- منال الجيوشي

قالت البلوجر سارة الأردنية، إنها انزعجت من حديث المطرب حسام حبيب بعد تصريحه عن وجود قصة حب بينهما، وأنه سوف يتقدم لخطبتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن عائلتها انزعجت للغاية من حديثه.

وتابعت سارة الأردنية، خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن ما يجمعها بالمطرب حسام حبيب هو مجرد علاقة صداقة فقط لا غير،والصور التي جمعتهما كانت أثناء تواجدها في الساحل، وأهلها تأثروا بما قاله ولم يكن هناك أي مشروع ارتباط نهائياً، مضيفة: "لا أعلم لماذا صرح بأن هناك قصة حب بيننا".

وأوضحت سارة الأردنية، أنه لم تكن هناك أية مشاعر حب تجاه حسام حبيب، بل تعتبره صديق شخصي وليس حبيب، وأنها عاتبته على ما بدر منه من تصريحات وتواصلت معه رغم رفض أهلها الشديد الحديث معه مرة أخرى.

واختتمت سارة الأردنية حديثها قائلة :"أهلي مكنوش عايزني أتكلم معاه تاني، لكن أنا كلمته بنفسي وقلتله إننا أصدقاء وبس، وقالي إنه بيحترمني وأنا كمان بحترمه، وفي النهاية، وافقت على طلب أهلي إني أقطع علاقتي به".