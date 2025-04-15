"الفستان الأبيض" لـ ياسمين رئيس يحتل المركز الأول في مصر والإمارات على "شاهد"

كتبت- منى الموجي:

احتل فيلم الفستان الأبيض بطولة النجمة ياسمين رئيس المركز الأول في دولتي مصر والإمارات على منصة شاهد في قائمة أفضل 10 أفلام.

فيلم الفستان الأبيض بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي ويشاركه في الإنتاج شركة ذا بلانت ستوديوز وياسمين رئيس.

وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض في إطار من الدراما حول وردة، فتاة تعيش في حي فقير وتوشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر.

الفيلم تم عرضه بمهرجاني الجونة السينمائي في مصر والبحر الأحمر السينمائي بالسعودية.

جدير بالذكر أن ياسمين رئيس عُرض لها في رمضان 2025 الجزء الثاني من مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" بطولة النجم ياسر جلال، ومسلسل "منتهي الصلاحية" أمام النجم محمد فراج.