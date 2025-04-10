"ماما خاصمتني بسبب بدلة الرقص".. مي القاضي تكشف أزمتها بعد "العتاولة 2"

كتب- هاني صابر:

تحدثت الفنانة مي القاضي، عن دورها في مسلسل "العتاولة 2"، كاشفة عن أزمة تعرضت لها مع والدتها بسبب بدلة الرقص التي ارتدتها بالعمل.

وقالت مي القاضي، ببرنامج "كلام الناس": "ماما قبل ما أمضي روحت قولتلها وحكيت لها عن الدور، ووافقت بس قالتلي (خلي بالك من اللبس وكدا)".

وتابعت: "اللي حصل بعد رمضان حاجة تانية خالص، وزعلتني ولامتني جدا، وأنا وهي عملنا وعد والدنيا مشيت وعدت".

وأضافت: "ماما خاصمتني لما شافتني ببدلة الرقص وقالت لي كلام ما ينفعش أقوله دلوقتي، واحنا بنتعلم كل يوم، وبقيت عايزة أقدم حاجات جديدة عشان أنا زهقت".

مسلسل "العتاولة 2" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هُدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، أمير صلاح الدين، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.