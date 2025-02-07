مروة صبري تعلق على الجدل المثار حول النجم أحمد حلمي بشأن فيديو متداول

كتب- هاني صابر:

علقت الإعلامية مروة صبري شقيقة الفنانة عبير صبري، على الجدل المثار خلال الساعات الماضية حول النجم أحمد حلمي بعد تداول فيديو مقتطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يجمعه مع زوج المطربة كارمن سليمان.

وكتبت مروة، عبر حسابها على فيسبوك: "فعلا السوشيال ميديا دى ملهاش كتالوج .. فيه فيديو بقاله ٣ اسابيع موجود بس اللجان الالكترونيه قررت تطلعه تريند من يومين وكله عمال يعمل شير من غير ما يفهم.. و هو فيديو للنجم المحترم الراقي أحمد حلمي في مسرحيته الأخيرة في السعودية اللي عمرنا ما سمعنا عنه حاجة ولا ليه مشاكل مع حد ولا بيتكلم على حد ولا حتى ليه وجود على السوشيال ميديا.

وتابعت: "فالفيديو كان بيهزر فيه مع ناس يعرفهم يعني أصحابه وراحوا يتفرجوا على المسرحية ، المطربة كارمن سليمان وجوزها الملحن مصطفى جاد، ونزل من على المسرح يهزر معاهم فرحب بيهم في الأول وبعدين هزر مع كارمن الأول وبعدين هزر مع مصطفى جوزها وقاله (أنت قاعد في الصف الأول وأنت من مصر.. يبقى أنت أكيد معزوم) فاللجان تقطع الفيديو اللي بينه وبين مصطفى بالجملة دي بس عشان يطلعوا أحمد حلمي على المسرح ونطلعه بيغلط في بلده وملوش خير فيها".

وأضافت: "وعلى فكرة ده فيديو قديم وبقاله ٣ أسابيع وحاولوا يطلعوا الراجل ماسوني لقوها مجبتش شير كتير فقالك بيشتم مصر وبيقلل من بلده وأهل بلده ، محتاجين شوية تجديد في التريندات يا جماعة الفترة اللي جاية".

تفاصيل الفيديو المتداول لـ أحمد حلمي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مسرحية "بني آدم" التي قدمها الفنان أحمد حلمي في "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، وقال بالفيديو "إفيه" مع الملحن مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان.

ومازح حلمي الملحن مصطفى جاد الذي كان يجلس في الصف الأول بالقاعة، وسأله: "أنت منين؟"، ليرد عليه جاد: "من مصر"، ليقول حلمي: "مصري وقاعد في الصف الأول.. أكيد معزوم".

مسرحية"بني آدم" من إخراج هشام عطوة، وبطولة أحمد حلمي،أسيل عمران، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد جمعة، إيمان السيد، وياسمينا العبد.