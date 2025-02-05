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بالصور.. محمد محمود عبدالعزيز يصطحب زوجته بحفل أحمد سعد لطرح ألبومه الجديد "حبيبنا"

09:26 م الأربعاء 05 فبراير 2025
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    محمد محمود عبدالعزيز وزوجته
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    محمد محمود عبد العزيز في حفل البوم احمد سعد (2)
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    محمد محمود عبد العزيز في حفل البوم احمد سعد الجديد حبيبنا
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كتب - هاني صابر :

تصوير - إسلام فاروق:

وصل الفنان محمد محمود عبد العزيز بصحبة زوجته، حفل المطرب أحمد سعد لإطلاق ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "حبيبنا".

حفل أحمد سعد لإطلاق الألبوم يقام مساء الأربعاء بفندق موفنبيك بمدينة السادس من أكتوبر.

وتعاون سعد في أغنية "حبيبنا" التي تحمل اسم الألبوم مع الشاعر تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم.

الألبوم ضم أغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، و"لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي، و"تيجي نحارب" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع أحمد إبراهيم.

و"بسيط" من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "سودا سودا" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

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محمد محمود عبد العزيز حفل المطرب أحمد سعد ألبوم حبيبنا
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