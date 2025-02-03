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طرح البوستر الرسمي لمسلسل "المداح : أسطورة العهد".. وحمادة هلال يعلق: "مدد يارب"

08:55 م الإثنين 03 فبراير 2025

الفنان حمادة هلال

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كتب - معتز عباس:

طرحت قناة "Mbc مصر" البوستر الرسمي للجزء الخامس من مسلسل "المداح: أسطورة العهد"، المقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت قناة "ام بي سي مصر"، البوستر عبر موقع "فيسبوك"، وكتبت: "مسلسل المداح أسطورة العهد، حصريا على MBC MASR في رمضان".

من جانبه علق حمادة هلال بطل "المداح 5"، وكتب: "مدد يارب".

تدور أحداث الجزء الخامس من مسلسل "المداح" حول صابر المداح وحروبه التي يخوضها ضد الجن، ويسعى بكل عزمه إلى التغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة، تأليف أمين جمال وشريف يسري، إخراج أحمد سمير فرج.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان حمادة هلال الدرامية، كانت بمسلسل "المداح: أسطورة العودة" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا ونسب مشاهدة كبيرة.

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