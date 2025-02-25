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أسماء جلال تنعى المخرج الراحل أحمد قاسم

02:47 م الثلاثاء 25 فبراير 2025

اسماء جلال

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كتبت- سهيلة أسامة:

نعت الفنانة أسماء جلال، المخرج الراحل أحمد قاسم والد الفنان كريم قاسم، الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب "جلال" عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، عبر خاصية "القصص القصيرة": "البقاء لله في والد كريم قاسم، ربنا يرحمه يارب".

وأعلن المخرج خيري بشارة خبر الوفاة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وكتب: "انتقل إلى رحاب الكون المجهول الأعظم، رحمة ومحبة وتقديراً؛ أحد أعظم أصحابنا وأصدقائنا التاريخيين؛ المخرج الجميل، ذو الإنسانية الثقافية العالية والندرة، أحمد قاسم. فلترقد في سلام يا صديق العمر".

"أحمد قاسم" ممثل ومخرج ومؤلف عمل فى السينما المصرية منذ الستينيات وهو مؤلف فيلم "المهاجر"عام 1994، كما عمل كمساعد إخراج فى فيلم الوداع يا بونابرت، إخراج يوسف شاهين.

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اسماء جلال الراحل أحمد قاسم الفنانة أسماء جلال
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