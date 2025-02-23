دنيا سمير غانم توضح حقيقة عرض فيلم "روكي الغلابة" في عيد الفطر

كتبت- سهيلة أسامة:

نفت الفنانة دنيا سمير غانم طرح فيلمها "روكي الغلابة" في دور العرض السينمائي بموسم عيد الفطر 2025.

وأعادت دنيا نشر فيديو عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، أشار المتحدث خلاله عن استقبال "السينمات" فيلم روكي الغلابة في عيد الفطر المُقبل، وعلقت هي مصححة المعلومة: "شكرًا جدًا على التشجيع، بس هو روكي الغلابة لسة مش العيد الصغير، للأسف علشان لسة فاضل أسبوع تصوير، وهنصور بعد المسلسل على طول".

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم تعود إلى شاشة السينما بفيلم "روكي الغلابة"، وتقدم خلال أحداث الفيلم شخصية تدعى "روكي".

فيلم روكي الغلابة من بطولة دنيا سمير غانم، بمشاركة محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، ومحمد رضوان، والعمل من تأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي وإنتاج محمد أحمد السبكي.

دنيا سمير غانم تشارك في السباق الرمضاني المُقبل بمسلسل عايشة الدور، تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي، إخراج أحمد الجندي.

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