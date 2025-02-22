منى زكي تهنئ ياسمين عبدالعزيز على مسلسل "وتقابل حبيب".. ماذا قالت؟

كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة منى زكي رسالة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بطلة مسلسل "وتقابل حبيب"، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت منى بوستر مسلسل "وتقابل حبيب"، عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "مبروك يا حبيبتي مستنيين".

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وإنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

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