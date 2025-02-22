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منى زكي تهنئ ياسمين عبدالعزيز على مسلسل "وتقابل حبيب".. ماذا قالت؟

07:08 م السبت 22 فبراير 2025

منى زكي

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كتب - معتز عباس:

وجهت الفنانة منى زكي رسالة للفنانة ياسمين عبدالعزيز، بطلة مسلسل "وتقابل حبيب"، والمقرر عرضه في رمضان 2025.

ونشرت منى بوستر مسلسل "وتقابل حبيب"، عبر ستوري حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "مبروك يا حبيبتي مستنيين".

مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وإنتاج تامر مرسي، إخراج محمد الخبيري.

منى زكي على انستجرام

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منى زكي ياسمين عبدالعزيز مسلسل وتقابل حبيب رمضان 2025 مسلسلات رمضان 2025
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