بإطلالة كاجوال.. صبا مبارك تخطف الأنظار في أحدث ظهور "صور"

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها، على السوشيال ميديا صور جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب الجمهور.

ونشرت صبا، الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" وعلقت "أهلًا"، وظهرت بإطلالة كاجوال ارتدت خلالها قميص وبنطلون جينز.

وجاءت عليها تعليقات الجمهور كالتالي: "الجميلة جدًا، جمالك، حلوة، قمر، أحلى صبا، تحفة فنية".

يذكر أن، أخر أعمال الفنانة صبا مبارك مسلسل "وتر حساس" والمسلسل بطولة إنجي المقدم، ومحمد علاء، وهيدي كرم، تميم عبده، أحمد غزي، عايدة فهمي، لبنى ونس، ومن تأليف أمين جمال ومحمد فاضل ومينا بباوي، وإخراج وائل فرج.

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