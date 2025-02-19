إعلان

آمال ماهر توجه رسالة للجمهور بسبب عيد ميلادها.. ومي كساب تعلق

06:24 م الأربعاء 19 فبراير 2025

آمال ماهر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

وجهت المطربة آمال ماهر، رسالة للجمهور وكل من هنأها بعيد ميلادها.

ونشرت آمال ماهر، صورة لها من أحدث ظهور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "إنه عيد ميلادي.. أشعر بالإمتنان والشكر لكل من قدموا لي التهاني بعيد ميلادي، شكرا لقد جعلتم يومي مميز وجميل ".

وتفاعلت الفنانة مي كساب مع تدوينتها، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي".

وإنهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "كل سنة وانتي طيبة يا صوت مصر الجميل يا سفيرة مصر في كل مكان" ، "عيد ميلاد سعيد عليكي وعقبال سنين كتير فرح وسعادة" ،"ربنا يديم السعادة والصحة في حياتك ويخليكي لفنك وجمهورك" ، "كل عام وانتي نجمة متألقة مستمتعين بصوتك الجميل".

وأحيت آمال ماهر، مؤخرا حفلا غنائيا أقيم في البحرين على المسرح الوطني يوم 13 فبراير الجاري.

كما طرحت ألبومها الأخير بعنوان "أنا كويسة" عبر قناتها الرسمية على موقع " يوتيوب" وضم الألبوم 5 أغاني وهم "أنا كويسة"، "أنا الحب"،"صاحبة عمري"،" الحكاية في مشهدين"، " كسبت الرهان".

أمال ماهر

آمال ماهر عيد ميلاد آمال ماهر إنستجرام آمال ماهر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
عمرو سعد يوجه رسالة لـ محمد سامي.. والأخير يرد

إعلان

إعلان

مدبولي: ندرس تبكير بعض الزيادات قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة
"الوطنية للانتخابات" تنفي تحديد مواعيد إجراءات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025