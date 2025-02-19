آمال ماهر توجه رسالة للجمهور بسبب عيد ميلادها.. ومي كساب تعلق

كتبت- نوران أسامة:

وجهت المطربة آمال ماهر، رسالة للجمهور وكل من هنأها بعيد ميلادها.

ونشرت آمال ماهر، صورة لها من أحدث ظهور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "إنه عيد ميلادي.. أشعر بالإمتنان والشكر لكل من قدموا لي التهاني بعيد ميلادي، شكرا لقد جعلتم يومي مميز وجميل ".

وتفاعلت الفنانة مي كساب مع تدوينتها، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا حبيبتي".

وإنهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: "كل سنة وانتي طيبة يا صوت مصر الجميل يا سفيرة مصر في كل مكان" ، "عيد ميلاد سعيد عليكي وعقبال سنين كتير فرح وسعادة" ،"ربنا يديم السعادة والصحة في حياتك ويخليكي لفنك وجمهورك" ، "كل عام وانتي نجمة متألقة مستمتعين بصوتك الجميل".

وأحيت آمال ماهر، مؤخرا حفلا غنائيا أقيم في البحرين على المسرح الوطني يوم 13 فبراير الجاري.

كما طرحت ألبومها الأخير بعنوان "أنا كويسة" عبر قناتها الرسمية على موقع " يوتيوب" وضم الألبوم 5 أغاني وهم "أنا كويسة"، "أنا الحب"،"صاحبة عمري"،" الحكاية في مشهدين"، " كسبت الرهان".