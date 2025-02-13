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بعد سجنه شهرين.. أول تعليق من حمو بيكا عقب الإفراج عنه

09:53 م الخميس 13 فبراير 2025

حمو بيكا

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كتب - معتز عباس:

شارك مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا، أول ظهور له عقب الإفراج عنه بعد سجنه شهرين.

ونشر حمو مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، موجهًا رسالة لمتابعيه: "أخواتي بحبكم وربنا ما يحرمني منكم انتظروا الشغل الجديد.. العودة".

مؤدي المهرجانات حمو بيكا، تم الإفراج عنه من قسم شرطة الدخيلة، بعد قضاء فترة عقوبة الحبس لمدة شهرين، في سجن برج العرب، تنفيذا للحكم القضائي الصادر ضده، بالحبس لمدة شهرين مع الشغل و النفاذ، لاتهامه بإقامة حفل غنائي عام 2018، تحت عنوان "وش غضب" بمنطقة العجمي دون ترخيص من الجهات المختصة، وهي نقابة المهن الموسيقية.

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