"عفريتة".. جوري بكر تنشر صورة لها من كواليس "المداح 5" والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة جوري بكر متابعيها أحدث صورة لها من كواليس مسلسل "المداح : أسطورة العهد"، المقرر عرضه في دراما رمضان 2025.

ونشرت جوري الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "الملكة نائلة".

تفاعل المتابعين مع الصورة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "هتكسري الدين"، "عفرية جامدة"، "جميلة جدا"، "ممثلتي المفضلة".

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ويشهد الموسم الجديد من مسلسل "المداح 5" مواصلة الأحداث بإيقاع مختلف ومشوق عندما يعود بطل المداح "صابر" للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللاتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

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