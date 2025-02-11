"هو اللي عازمني".. أول تعليق من زوج كارمن سليمان على فيديو "هزار" أحمد حلمي

كتب - معتز عباس:

حرص الملحن مصطفى جاد، زوج المطربة كارمن سليمان، على الرد على الجدل الذي أثير مؤخرًا حول النجم أحمد حلمي، بعد تداول فيديو مقتطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على هامش عرض مسرحية حلمي "بني آدم" في الرياض.

وشارك جاد متابعيه على حسابه بموقع "انستجرام"، مقطع فيديو من أجل الرد وتوضيح الأزمة التى تعرض لها الفنان أحمد حلمي في كواليس عرض مسرحيته "بني آدم".

أعرب مصطفى عن انزعاجه من هجوم البعض على أحمد حلمي، قائلًا: "أنا طالع اتكلم عشان سبب واحد فقط لا غير، إنه عندي شهادة حق وشهادة الحق اللي أنا اتربيت عليها، لا ينفع تكتمها ولا ينفع تفكر للحظة تقولها ولا لأ، ولا ينفع تستنى عليها ثانية عشان تقولها".

وأضاف: "بجملة بقي سوء النية والاستباحة والاستسهال العنيف عند الناس لمجرد إنه معاه موبايل علية نت، فتقدر تقول رأيك وتقدر تشتم وتستبيح عرضه وشرفه ووطنيته لمجرد أنه اختلف معاك في الرأي أو قال حاجة مش على هواك، لكن الظروف تحكم.. جاي أتكلم على الهجوم اللى حصل على أحمد حلمى وشخصي، أنا كمان جاى أرد غيبة الراجل المحترم".

وتابع: "الموضوع بدأ من إن أنا زوجتى كارمن سليمان طلبت مني تحضر مسرحية بني آدم بتاعت حلمي ومكسوفة أكلمه، واتكلمنا وروحنا المسرحية وحضرناها وحصل الموقف اللي كلكوا شوفتوا جزء منه، شوفتوه بعين اللى بدأ يحرك الموضوع".

وأكمل مصطفى جاد، قائلًا: "من حق أي مصري أو مصرية يغيروا على بلدهم، ويبقوا أيد واحدة، لأن كلنا بنعشق مصر ومينفعش حد يزايد على مصرية ووطنية أحد، أنا وحلمي نعرف بعضنا من 5 سنين، اتقابلنا في مكان وبدأنا نتواصل، هو نجم كبير وأنا بحبه وبحب هزاره ، لكن الهزار ده كان يخصني وكان في محله".

وكشف مصطفى جاد أسباب نزول أحمد حلمي من على المسرح، وحدوث وصله الهزار، قائلًا: "الرجل صعد على المسرح، لأن يومها المسرحية اتأخرت شوية، والناس كانت مضايقة شوية من التأخير، وعشان المكان كان زحمة حلمي طلع على المسرح بذكائه ولطافته وخبرته يهدئ الجمهور قليلًا وارتجل، ومن ضمن الارتجال نزل بشخصيته اللي بيجسدها في المسرحية وسط الجمهور، وكان بيتكلم مع كذا حد وبيهزر معاه، وقال الافيه اللذيذ اللي مفيش أي حاجة فيه تهين، ولا الكلام الكبير اللي الناس بتقوله".

وأردف: "أحمد حلمي هو اللي عازمني، أنا أعرفه وهو يعرفني بشكل شخصي من 5 سنين، ويعرف كارمن من قلبها أكتر، واحنا في الآخر زملاء عمل بنتقابل في أماكن كتيرة، أنا اللي مضايقني في الموضع حاجة واحدة، إن الراجل لما هزر كان معايا، والهزار في حالتي أنا مقبول ولذيذ ودمه حفيف، بس احنا ليه بقينا بنقابل كل حاجة بعنف".

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ووجه مصطفى رسالة لمنتقدي الفيديو، قائلًا: "أنت مالك ومال كرامتي، ومين قالك إن كرامتي اتمست في لحظة، دا واحد صاحبي بيهزر معايا، الراجل ده أنا ماشفتش في حياتي ألطف منه، محترم وبيقدر الناس وبيعاملهم كويس، ماشفتش في حياتي راجل بيحب الهزار والضحك، لكن لمجرد أنه هزر هزار مش على مزاجك مبقاش بتاعنا ولا مصري أصلا، يا جماعة بالراحة على بعض والموضوع مش مستاهل، وأنا متقبل هزاره".

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو بعد عرض مسرحية "بني آدم" التي قدمها النجم أحمد حلمي في "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية، وقال "حلمي" بالفيديو "إفيه" مع الملحن مصطفى جاد زوج الفنانة كارمن سليمان.

ومازح حلمي الملحن مصطفى جاد الذي كان يجلس في الصف الأول بالقاعة، وسأله: "أنت منين؟"، ليرد عليه جاد: "من مصر"، ليقول حلمي: "مصري وقاعد في الصف الأول.. أكيد معزوم".

مسرحية "بني آدم" من إخراج هشام عطوة، وبطولة أحمد حلمي،أسيل عمران، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد جمعة، إيمان السيد، وياسمينا العبد.

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