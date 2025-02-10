21 مايو.. عودة "ديزني أون آيس" إلى مصر في ختام جولته العالمية

كتبت- منى الموجي:

تستعد القاهرة لاستضافة الجولة الختامية لعروض ديزني أون آيس، التي جابت مختلف أنحاء العالم لتُبهر أكثر من 1.5 مليون متفرج ضمن جولة عالمية تحتفل بمرور 100 عام على إطلاق العروض.

من المقرر إقامة العروض في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي والتي يتم تجهيزها على أعلى المستويات العالمية لاستقبال عروض مميزة، في الفترة من 21 إلى 31 مايو 2025، حيث ستتحول الصالة المغطاة إلى عالم ساحر مستوحى من "ديزني"، وستنبض الحياة بقصص ديزني الشهيرة على الجليد.

وتتميز العروض هذا العام بمشاركة أكثر من 100 متزلج محترف من مختلف أنحاء العالم، مدعومين بفريق إنتاج مكون من 150 متخصصًا، وسيحظى الجمهور بمشاهدة أداء مبهر، وتصميمات رقص إبداعية، وأزياء مبهرة، ومؤثرات خاصة.

وتعليقًا على ذلك صرح محمد عامر، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة Dino Activations ، المنظمة للحدث: "نسعى إلى إثراء عالم الترفيه في مصر وتعزيز المنتج الترفيهي عبر تقديم تجارب عالمية مليئة بالسحر والإبهار، ونقدم عروضًا عالمية تمنح العائلات لحظات استثنائية وتخلق ذكريات تدوم للأبد، لذلك كنا حريصين على توفير التذاكر بأسعار تناسب الجميع. فبالنسبة لنا تنظيم فعاليات مبهرة مثل ديزني أون آيس ليس مجرد عرض مسرحي، بل تجربة غامرة تنقل الجماهير إلى عالم من الخيال والبهجة تجعلهم يعيشون هذه الأجواء من داخل مصر، لذلك نتوقع حضور أكثر من 200 ألف زائر، استكمالًا للنجاح المبهر الذي حققناه في الدورة السابقة والذي يؤكد الشغف الكبير بهذه العروض ويبرز نجاحنا في تقديم محتوى ترفيهي يرتقي إلى أعلى المستويات العالمية على أرض مصر."

من جانبه، أعرب ستيفن أرمسترونج، نائب رئيس مجلس إدارة شركة Feld Entertainment العالمية في أوروبا والشرق الأوسط والمنتج العالمي لعروض ديزني أون آيس، عن سعادته بعودة عروض ديزني أون آيس العالمية إلى مصر مرة أخرى، مؤكدًا أن الجولة في الشرق الأوسط لا تكتمل دون العرض في مصر، التي تمثل محطة ختامية مميزة بعد النجاحات التي حققتها العروض في جميع أنحاء العالم، وشدد على أن مصر تُعد واحدة من أبرز الأسواق لعروض ديزني أون آيس، حيث تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة من مختلف الفئات العمرية، مما يجعلها وجهة أساسية ضمن الجولة العالمية.

وتوقع أن تشهد العروض إقبالًا كبيرًا هذا العام، نظرًا لمكانتها كواحدة من أهم الفعاليات الترفيهية التي ينتظرها الجمهور المصري بشغف، مقدمًا تجربة فريدة تمزج بين السحر والإبداع البصري في أجواء عائلية مبهرة.

ويحمل هذا الحدث طابعًا خاصًا، إذ تُعد عروض "ديزني أون آيس" جزءًا من ذكريات أجيال عديدة من المصريين منذ تسعينيات القرن الماضي، مما يجعلها من أبرز الفعاليات الفنية والترفيهية التي تجمع العائلات في أجواء ساحرة من الموسيقى والألوان.

منذ انطلاق جولته العالمية في عام 2023، واصل "ديزني أون آيس" تحقيق نجاحا مبهرا، وقدم 366 عرضًا حيًا في 17 دولة عبر ثلاث قارات: أمريكا اللاتينية، أوروبا، وآسيا، وجذب أكثر من 1.379 مليون مشاهد حول العالم، وشملت الجولة دولًا مثل: الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى إسبانيا وبولندا، لتكون مصر المحطة الأخيرة في هذه الجولة العالمية المتميزة.

خلال العرض، سيعيش الجمهور السحر برفقة Mickey Mouse، الذي يقود موكبًا يضم أكثر من 50 شخصية محبوبة، بما في ذلك Minnie Mouse وDonald Duck وGoofy، بالإضافة إلى نخبة من أميرات ديزني مثل سندريلا، رابونزل، أرييل، سنو وايت، وتيانا. كما سيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بعالم Frozen الشتوي مع آنا وإلسا وأولاف الظريف.