حدث بالفن| فنانة تعلن طلاقها وفنان يعلن اعتزاله الفن وإلهام شاهين تحتفل بعيد ميلادها

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة شقيقة الفنان أحمد بدير، نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين، وفاة والد الفنانة ألفت عمر، تامر حسني يوضح حقيقة وصفه إمكانية عودته لطليقته بسمة بوسيل بالشائعات، رنا سماحة تعلن طلاقها رسميا عن والد ابنها، ليلى علوي ضيف شرف برنامج حفل جائزة "ساويرس الثقافية"، لطفي لبيب يعلن اعتزاله الفن نهائيًا لهذا السبب، مي فاروق تطرح أحدث أغنياتها "باركوا"، وغيرها من الأخبار.