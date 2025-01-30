أحمد مراد: سعدت جدًا بحضور مسرحية "بني آدم" لصديقي أحمد حلمي

كتب- مروان الطيب:

وجه السيناريست أحمد مراد، التحية والشكر للنجم أحمد حلمي، بعد حضوره مسرحية "بني آدم" التي يتم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وتحقق إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ونشر مراد صورا تجمعه بالفنان أحمد حلمي، إلى جانب صور من المسرحية عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب: سعدت جدًا بحضور مسرحية بني آدم لصديقي الفنان أحمد حلمي، ومن إنتاج صديقي العزيز أحمد بدوي، تجربة مسرحية مختلفة، شكر كبير لكل فريق العمل الموهوب اللي خطف أنظارنا من أول دقيقة، وللجهود الكبيرة اللي قدمها موسم الرياض عشان العرض يكون بالشكل المميز ده، ممتن جدًا لليلة دي وأتمنى مزيد من النجاح والتألق".

مسرحية "بني آدم" بطولة: مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، إيمان السيد، أسيل عمران، محمد جمعة، عماد رشاد، أحمد الرافعي، ياسمينا العبد.

يذكر أن السيناريست أحمد مراد ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية بعنوان "الست" بطولة النجمة منى زكي، وسط نخبة من نجوم السينما المصرية، وتدور أحداثه حول سيرة "كوكب الشرق" أم كلثوم، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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