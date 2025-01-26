بسمة بوسيل تنشر صورًا جديدة من فيديو كليب "لأ ثواني"

كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة المغربية بسمة بوسيل، متابعيها على السوشيال ميديا، صورًا من فيديو كليب "لأ ثواني".

ونشرت بسمة الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "لأ ثواني بسبوسه تاني".

View this post on Instagram A post shared by Bassma Boussil (@bassmaboussel)

وتواصل الفنانة بسمة بوسيل، طرح عدد من الأغاني على طريقة السينجل عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب قناتها الرسمية على "يوتيوب"، كان آخرها أغنية بعنوان "قادرين يا حب".

وكانت بسمة أطلقت أغنية "لا ثواني"، الفترة الماضية، عبر موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتوزيع محمد العشري، مكس وماستر محمد رؤوف.

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