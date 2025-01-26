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ميرنا جميل "جريئة" في أحدث ظهور.. والجمهور يغازلها (صور)

08:36 م الأحد 26 يناير 2025
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    ميرنا جميل في أحدث ظهور (6)
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    ميرنا جميل في أحدث ظهور (7)
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    ميرنا جميل في أحدث ظهور
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    ميرنا جميل في أحدث ظهور (2)
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كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة ميرنا جميل الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت ميرنا مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيه بإطلالة جريئة، أبرزت جمالها.

وتفاعل رواد "انستجرام"، مع الإطلالة، وجاءت التعليقات، كالتالي: "زي القمر يا ميمو"، "الجمال كله ليكي"، "ملامح ملاك و روح طفولية"، "الاناقة يعني ميرنا"، "جميلة جدا".

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يذكر أن آخر أعمال ميرنا جميل مشاركتها في مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وغادة طلعت، وآخرين، وتأليف مهاب حسين، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.

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ميرنا جميل السوشيال ميديا انستجرام ميرنا جميل
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