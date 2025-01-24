حنان ترك توجه رسالة مؤثرة لابنها يوسف احتفالا بعيد ميلاده

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة حنان ترك، رسالة مؤثرة لابنها يوسف احتفالا بعيد ميلاده .

ونشرت حنان، صورتها مع ابنها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يوسف.. ابني البكر، وشريكي، وصديقي".

وتابعت: "كنت بجانبي في كل شيء.. علمتني بقدر ما علمتك، أنت لست ابني فقط، أنت أعظم نعمة لي وأعظم دعم لي".

واستكملت: "حتى عندما تكون هنا، ما زلت أجد نفسي أفتقدك، أفتقد طاقتك، وابتسامتك، والطريقة التي تملأ بها كل لحظة بالكثير من الحب والضحك، لديك قلب من ذهب، ولا يمكنني أن أكون أكثر فخرًا بالشاب المذهل الذي أصبحت عليه".

وأضافت: "أشكر الله كل يوم لاختياري لأكون أمك، سأكون دائمًا أكبر معجبيك، وأعلى مشجعيك، والشخص الذي يحبك أكثر من أي شخص آخر في العالم".

وأختتمت رسالتها: "عيد ميلاد سعيد يا يوسف.. استمر في التألق وأجعلنا جميعا فخورين.. أحبك أكثر مما يمكن للكلمات أن تعبر عنه".

يذكر أن، حنان ترك أنجبت يوسف وآدم من زيجتها الثانية برجل الأعمال خالد خطاب واستمر الزواج لسنوات بينهما، ولكنهما انفصلا بعد خلافات عديدة، وعادت له مرة أخرى ولكن انفصلا مرة ثانية بشكل نهائي.