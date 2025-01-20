تكريم حسين الجسمي ضيف شرف حفل خريجي الجامعة الأميركية في الشارقة

كتبت- منال الجيوشي

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة (AUS)، حل الفنان الإماراتي حسين الجسمي كضيف شرف في حفل خريجي الجامعة الأميركية في الشارقة (AUS) السنوي، وذلك بهدف دعم مسيرة التعليم، وإلهام شبكة خريجين الجامعة القوية التي تضم 20 ألفًا خريج، للمساهمة في برامج المنح الدراسية "Pay It Forward" الذي يساهم بدعم الطلاب المستقبليين المنضمين للدراسة، وخاصة من ذوي أصحاب الهمم، ومن المجتمعات المحرومة التي تواجه تحديات مالية واجتماعية، ويساهم في تحويل المجتمعات ورفع مستوى الأجيال القادمة.

وقامت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي بتكريم حسين الجسمي أمام الحضور، تقديراً لدوره البارز في الساحة الفنية الإماراتية والعربية، ودوره كسفير للفن والثقافة الإماراتية والعربية في مختلف المحافل الدولية، ولمشاركته في هذا الحدث الذي جمع الخريجين في أجواء جميلة احتفالية هادفة لدعم برامج المنح الدراسية "Pay It Forward"

وقام الجسمي بدوره بتقديم الشكر على هذا التكريم، وعلى هذه الدعوة الكريمة بمشاركة الخريجين وعائلاتهم هذه الاحتفالية التي تعتبر تقديرًا لإنجازاتهم وجهودهم الدراسية، مؤكدًا اعتزازه بهذه المشاركة بدعوة وحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مثنيًا على التنظيم والاستقبال الراقي خلال الاحتفالية.

وبتحية حب وإعجاب لإمارة الشارقة ولصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، ولولي عهده الأمين، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، قدم الجسمي أغنية "شارقة سلطان" أمام الحضور، وهي من كلمات د. عبدالسلام الحمادي، ألحان ماجد عبدالله، ليتبعها بأغنية "التاج" من أشعار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وألحان حسين الجسمي، مضفيًا أجواء فرحة بين الحضور في مبنى الجامعة الأميركية في الشارقة (AUS)، مختتمًا حضوره ومشاركته في هذا الحفل السنوي الهام.