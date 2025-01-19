لوك غريب.. رامز جلال يثير الجدل على السجادة الحمراء في حفل جوي اوردز

كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان رامز جلال على حضور حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في دورته الخامسة هذا العام، والذي أقيم مساء السبت في مدينة الرياض، بحضور عدد ضخم من أبرز النجوم من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم.

وظهر رامز جلال بلوك غريب خلال، تواجده على الريد كاربت إذ ارتدى جاكيت بدلة يحمل نقوش وحروف باللغة الإنجليزية باللون السيلفر، ولم يقف لالتقاط الصور التذكارية، ليدخل بعدها إلى مسرح الحفل.

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وشهد ريد كاربت حفل "Joy Awards" حضور العديد من النجوم وهم باسم سمرة، عمرو يوسف، بيومي فؤاد، نيللي كريم، سمية الخشاب، النجم العالمي أنتوني هوبكنز، أحمد السقا، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد سعد، أحمد عز، أروى جودة، أصالة، رامز جلال، باسل ياخور، حمادة هلال، محمد كريم، أحمد خالد موسى، محمد رجب، ياسمين صبري، ريهام حجاج، نادية الجندي، نبيلة عبيد، نيكول سابا، وسط أجواء احتفالية، وتغطية إعلامية عالمية للحدث الفني الأضخم في الشرق الأوسط.

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان رامز جلال كانت بفيلم "أخي فوق الشجرة" عام 2023.

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