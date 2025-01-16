بكلمات مؤثرة.. قصي خولي يحيي ذكرى وفاة والده

كتبت- نوران أسامة:

أحيا الفنان السوري قصي خولي، الذكرى الأولى لوفاة والده الكاتب الصحفي عميد عفيف خولي، التي توافق اليوم الخميس، وذلك من خلال حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

وكتب قصي خولي: "منذ سنة وفي هذا التوقيت، صمت الكون توقف الوقت طفئت الألوان وساد السواد، ١٦/٠١/٢٠٢٤، روحي تبخر مائها تاهت هائمة، بلا نور يرشد الطريق، شمعة عمري قررت أن تنطفئ معلنة النهاية، توفى والدي، توفى عميدنا".

يذكر أن الفنان قصي خولي، يواصل تصوير مسلسل "القدر"، ويشاركه البطولة كلًا من ديمة قندلفت، رزان جمال، ورندا كعدي، وسام حنا وغيرهم من الفنانين.

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