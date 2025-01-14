"السيناريو مليان مشاعر".. آية سماحة تكشف أسباب مشاركتها في فيلم "6 أيام"

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة الشابة آية سماحة، أسباب موافقتها على المشاركة في فيلم "6 أيام".

وقالت آية سماحة، في حوارها على راديو "نجوم اف ام"، إنها وافقت على المشاركة بعد قراءة سيناريو الفيلم للمؤلف وائل حمدي، وإعجابها بتفاصيل شخصية "عالية"، بالإضافة إلى أداء الفنان أحمد مالك الرائع.

وأوضحت: "السيناريو مليان وفيه كمية مشاعر عمري ما شفتها، كل حاجة مكتوبة باللغة بتاعتها بالزمن والتفاصيل مشروحة اوي لدرجة اني حاسة وشايفة كل ده، ولما قعدت مع المخرج كريم شعبان واتكلمنا عن القصة خلاني عايزة اتفرج على الفيلم".

وأضافت: "أحمد مالك ممثل حساس جدا، بيحب بيتاثر أوي، بتحس إن كل حاجة حقيقة، وحسيت اني في المكان الصح اللي هنبسط بيه واشتغلت شغل مبسوطة بيه".

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وأقيم اليوم الثلاثاء، العرض الخاص لفيلم "6 أيام" بحضور أبطال وصناع العمل السينمائي، والذي يقام في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر

تدور أحداث فيلم "6 أيام" في إطار دراما، حول يوسف وعالية اللذان يلتقيان بعد عدة سنوات من الفراق الذي فرض عليهما لظروف قهرية، وتجمع الصدفة بينهما مرة أخرى، بعد أن اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته، ويشارك ببطولة الفيلم مالك عماد، تأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان.

يذكر أن، الفنانة اية سماحة تشارك الفنان أكرم حسني بطولة مسلسل "الكابتن" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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