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عصام عمر وطه دسوقي وأحمد داش يدعمون أبطال وفريق عمل فيلم "6 أيام"

09:35 م الثلاثاء 14 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    أحمد مالك مع أحمد داش من العرض الخاص لفيلم 6 أيام
  • عرض 9 صورة
    اية سماحة على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم 6 أيام
  • عرض 9 صورة
    اية سماحة
  • عرض 9 صورة
    ريد كاربت العرض الخاص لفيلم 6 أيام
  • عرض 9 صورة
    الفنانة اية سماحة
  • عرض 9 صورة
    كواليس العرض الخاص لفيلم 6 أيام
  • عرض 9 صورة
    عصام عمر وطه دسوقي وأحمد داش
  • عرض 9 صورة
    النجوم من العرض الخاص لفيلم 6 أيام
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كتب- مروان الطيب:

تصوير- منى الموجي:

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني، على دعم أبطال وفريق عمل فيلم "6 أيام"، وذلك بالعرض الخاص الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء، بإحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وجاء من أبرز الحضور الفنان عصام عمر، الفنان طه دسوقي، الفنان أحمد داش، الفنان أمير صلاح الدين، المخرج أمير رمسيس، إلى جانب أبطال الفيلم وهما الفنان أحمد مالك والفنانة آية سماحة، وحرصوا على إلتقاط العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

وتدور أحداث فيلم "6 أيام" في إطار دراما، حول يوسف وعالية اللذان يلتقيان بعد عدة سنوات من الفراق الذي فرض عليهما لظروف قهرية، وتجمع الصدفة بينهما مرة أخرى، بعد أن اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته، ويشارك ببطولة الفيلم مالك عماد، تأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان.

يذكر أن، الفنانة آية سماحة تشارك الفنان أكرم حسني بطولة مسلسل "الكابتن" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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العرض الخاص لفيلم 6 أيام فيلم 6 ايام عصام عمر طه دسوقي أحمد داش دعم أبطال عمل فيلم 6 أيام
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