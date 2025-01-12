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محمد رمضان يطرح أحدث أعماله الغنائية "قطتي مابتخربش"

03:21 م الأحد 12 يناير 2025

محمد رمضان

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كتبت- سهيلة أسامة:

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية، والتي جاء بعنوان "قطتي مابتخربش"، عبر منصة "أنغامي".

ونشر "رمضان" مقطع من الأغنية عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "دلوقتي أغنية قطتي ما تخربش حصرياً على أنغامي".

يذكر أن الفنان محمد رمضان كشف عن تعاقده على عمل فني سيعرض في شهر رمضان المقبل، ولم يكشف أي تفاصيل تخص العمل، واكتفى بنشر صورة من التعاقد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "رمضان يجمعنا".

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محمد رمضان نجوم الفن قطتي مابتخربش
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