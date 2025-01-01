لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مصطفى شعبان يعلن زواجه من هدى الناظر

02:52 م الأربعاء 01 يناير 2025

مصطفى شعبان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال الجيوشي

أعلن النجم مصطفى شعبان، في سهرة خاصة على شاشة الحياة، مع الإعلامي عمرو الليثي، عن زواجه

وقال مصطفى شعبان: عندما فكرت في الزواج كان الوالد مريض وكنت قد قررت الزواج وتم التأجيل لهذا السبب وفور شفاءه قال لي اكتب الكتاب، وبالفعل، كتبت الكتاب وكان في محيط الأسرة والأصدقاء

ووجه مصطفى شعبان رسالة إلى زوجته هدى الناظر بمناسبة العام الجديد متمنيا أن تكون سنة سعيدة تجمعهما، وأكد أن الحياة أجمل بعد الزواج

وتحدث شعبان عن زوجته قائلا: هدى الناظر خريجة جامعة أمريكية، ونصفها صعيدي وإنجليزي، بعد الزواج اكتشفنا أننا نشترك في العديد من الصفات، منها حب الخيل والجلوس في المنزل، وأساس الزواج والارتباط هو الحب والتقارب الفكري

وأكد أنه تعرف على زوجته عام ٢٠٠٩، ويجمعهما حلم وأهداف مشتركة، وبينهما قواسم مشتركة، منها القراءة والفكر وحوار ذكي واهتمامات مشتركة منها نفس نوع الأفلام في السينما

وتابع: من الممكن أن نختلف في أمور أخرى ولكننا نستمع إلى بعضنا البعض ونستفيد من بعضنا، ولكل واحد منا دور وبيننا تفاهم في كل الأمور، وأنا أساعد زوجتي وأقف لأشاهدها وهي تعد الطعام

واستكمل: أنا اعترفت بحبي الأول، وإحنا الاتنين دوغري وقلت لها إني معجب بيها على مراحل، وأخدنا وقت والحمد لله مفيش خلافات وما عنديش مشكلة لو حصلت إن أبدأ بالصلح

وأضاف: فور زواجي هناك الكثير قاموا بتهنئتي ومباركة الزواج، وبيني وبين زوجتي احترام وثقة وتفاهم، وسافرنا إلى العديد من الأماكن خارج مصر

مصطفى شعبان هدى الناظر عمرو الليثي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أصغر منه ب 12 عام.. معلومات عن هدى الناظر التي أنهت عزوبية مصطفى شعبان

إعلان

إعلان

بينها المحال العامة.. أول قرارات الحكومة في 2025
موعد شهر رمضان 2025.. ما عدد الأيام المتبقية؟
حكيم يعلن نيته اعتزال الغناء عام 2025
الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2025.. ومفاجأة للسنة الرابعة على التوالي