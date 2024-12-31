"عصابة آسيوية".. نيشان يكشف تعرضه للسرقة على متن إحدى الطائرات

كتب- مروان الطيب:

كشف الإعلامي اللبناني، نيشان، عن تعرضه للسرقة أثناء تواجده على متن إحدى الطائرات، بمقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام".

وتحدث نيشان عن تعرضه للسرقة، وعن اختفاء عدد من أغراضه الشخصية بعد هبوط الطائرة، وهو ما دعاه لإبلاغ الأمر للسلطات الأمنية التي تباشر التحقيقات من أجل الوصول إلى السارق.

وقال نيشان: "تعرضت لعملية سرقة بتاريخ 25 ديسمبر 2024، على متن طيران الشرق الأوسط الرحلة رقم 428، طلبت مني المضيفة اني احط حقيبة الظهر بالمكان المخصص فوق المقعد، وحطيت الحقيبة".

وتابع: "نمت وصحيت وهبطت الطائرة، وانا بتفحص جواز سفري في قلب الشنطة، اكتشفت ان قلمي وساعتي مسروقين اتصلت بمطار بيروت مشكورين شافوا كاميرات المراقبة، وأكدوا لي أنه الأغراض كانت في قلب الشنطة، واكدوا ان محدش اقترب من الشنطة و ان السرقة تمت على متن الطائرة، وهم دلوقتي يباشروا تحقيقات موسعة حتى أسترد حقي بعض المضيفين قالوا لي أن فيه عصابة آسيوية".

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وكتب نيشان على الفيديو: "تعرضت لعملية سرقة على متن الطائرة، احذروا أين تضعون حقائبكم".

يذكر أن، الظهور الأخير لنيشان خلال تقديم حفل "ليلة صوت الحب" للفنان ماجد المهندس، الذي أقيم ضمن فعاليات "موسم الرياض"، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

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