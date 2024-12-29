"وش غضب".. قصة حفل قاد حمو بيكا إلى السجن

كتب-مصطفى حمزة:

نقل مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، إلى سجن برج العرب، لتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده، منذ 6 سنوات، جدد الحديث حول القضية، ودور الفنان هاني شاكر، النقيب السابق لنقابة المهن الموسيقية.

مؤدي أغاني المهرجانات حمو بيكا، تم نقله لتنفيذ الحكم، عقب القبض عليه، ظهر الخميس الماضي، في كمين مروري بمنطقة الزمالك.

حفل "وش غضب"

الحكم الصادر ضد مؤدي أغاني المهرجانات، كانت بدايته في صيف 2018، عندما رصدت قوة أمنية من قسم شرطة الدخيلة وجود مظاهر احتفالية بشاطئ البيطاش الخاص وتوافد جماهير تمهيداً لإقامة حفل غنائي بعنوان "وش غضب"، يقيمه حمو بيكا دون تصريح.

وبعد إلغاء الحفل، حرر محامي نقابة الموسيقيين بالإسكندرية، بلاغ بتضرره من المطرب المذكور لقيامه بتنظيم حفل غنائي دون الحصول على تصريح من النقابة.

وبإحالة البلاغ الذي حمل رقم 13812 لسنة 2018 إداري الدخيلة، إلى محكمة جنح الدخيلة أصدرت قراراها بحبس حمو بيكا 3 أشهر، على خلفية مزوالة مهنة الغناء، وإذاعة حفل سمعي وبصري، دون الحصول علي ترخيص من وزارة الثقافة.

في 16 أبريل 2019، قضت محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، بتأييد حبس "بيكا" لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بإقامة حفل غنائي بمنطقة العجمي دون ترخيص من الجهات المختصة.

بعد 15 من القبض على "بيكا" ، وتحديدا في 30 أبريل تم إطلاق سراحه من محبسه في قسم الدخيلة عقب قيام محكمة جنح مستأنف الدخيلة بالإسكندرية، بقبول الاستشكال على حكم حبسه شهرين، ووقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض وإخلاء سبيله.

في عام 2021، قررت المحكمة، رفض الطعن المقدم من "بيكا"، وصدر ضده حكما غيابيا باكمال مدة الحبس.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، برئاسة المستشار أمير عدلي، كانت قد قضت في 27 ديسمبر 2020 ، بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بحق مؤدي أغاني المهرجانات "حمو بيكا" بالحبس لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة سب نقيب وأعضاء نقابة المهن الموسيقية، بعد تقديم تصالح وتنازل من نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.

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