ريهام حجاج تنفي شائعة حملها: صورة قديمة

كتبت- سهيلة أسامة:

نفت الفنانة ريهام حجاج ما تردد الساعات الماضية بشأن حملها وانتظارها مولود جديد، وذلك بعدما شاركت صورة لها أثناء فترة حملها السابق، ظهرت فيها برفقة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

وكتبت ريهام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة: "أنا مش حامل وباين أوي من التعليق اللي مكتوب على الصورة، دي صورة قديمة".

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج تخوض دراما رمضان 2025 بمسلسل "أثينا" ويشاركها البطولة محمود قابيل وسلوى محمد علي، سوسن بدر، أحمد مجدي، ونبيل عيسى، ومن تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

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