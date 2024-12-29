إيرادات السبت.. "بضع ساعات في يوم ما" يتفوق على "الحريفة 2"

إيرادات الخميس.. "الحريفة 2" الأول "بضع ساعات في يوم ما" في المركز

إيرادات الجمعة.. "بضع ساعات في يوم ما" الثاني و"مين يصدق" بالمركز

كتبت- منى الموجي:

يشهد الموسم السينمائي الحالي منافسة بين 5 أفلام، على إيرادات شباك التذاكر، هي: الحريفة 2، الهنا اللي أنا فيه، الهوى سلطان، مين يصدق، بضع ساعات في يوم ما، وحققت الأفلام الخمسة، أمس السبت 28 ديسمبر، إيرادات بلغت 4 ملايين و380 ألفا و332 جنيها، وزعت على النحو التالي..

بضع ساعات في يوم ما

فاز فيلم "بضع ساعات في يوم ما" بالمركز الأول واحتل صدارة شباك التذاكر، بعد تحقيقه مليونا و485 ألفا و737 جنيها.

الفيلم تأليف محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن، بطولة هشام ماجد، أحمد السعدني، هنا الزاهد، محمد سلام، مي عمر، أسماء جلال، مايان السيد، محمد الشرنوبي.

الهنا اللي أنا فيه

وجاء في المركز الثاني فيلم الهنا اللي أنا فيه، محققا مليونا و411 ألفا و787 جنيها.

"الهنا اللي أنا فيه" تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، حاتم صلاح.

الحريفة 2

وحصل فيلم الحريفة 2- الريمونتادا على المركز الثالث، وحقق مليونا و263 ألفا و463 جنيها.

الحريفة 2 تأليف إياد صالح، إخراج كريم سعيد، بطولة نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، كزبرة.

الهوى سلطان

وذهب المركز الرابع لفيلم الهوى سلطان، وحقق 157 ألفا و907 جنيهات.

"الهوى سلطان" تأليف وإخراج هبة يسري، بطولة منة شلبي، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، جيهان الشماشرجي.

مين يصدق

واحتل المركز الخامس فيلم مين يصدق، وحقق 61 ألفا و438 جنيها

"مين يصدق" إخراج زينة أشرف عبدالباقي، بطولة يوسف عمر، جيدا منصور، أشرف عبدالباقي، شريف منير.